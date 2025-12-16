Milei valoró que Sudamérica "haya despertado hacia las ideas de la libertad" 

En un discurso que preside Agustín Laje, el mandatario argentino felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y afirmó que con la elección del mandatario chileno la región “está lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

"Sudamérica ha despertado y ha comenzado a girar hacia ideas de la libertad", declaró y ponderó el hecho de que el continente esté cambiando sus ideas, "lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

Javier Milei evaluó que el país limítrofe está empezando “una nueva era” y consideró que "el continente está rugiendo".

En otro orden, calificó de "barbarie terrorista" al ataque en Sídney.

El mandatario expresó su solidaridad con la comunidad judía y consideró que "el antisemitismo encuentra expresiones cada vez más aberrantes".

Milei considero que "la amenaza trasciende al pueblo judío. Es una afrenta contra la libertad misma".

Además, habló sobre el rol del Estado. "El estatismo desenfrenado se abalanza sobre las libertades individuales, condenando a las naciones libres al estancamiento económico, a la progresiva erosión espiritual y a una eventual desaparición", subrayó.

"Un error común de la izquierda es concebir al Estado como un dios que está por encima de los hombres, ignorando que quienes lo gestionan son efectivamente hombres y el Estado se convierte entonces en un botín de dinero y poder a ser conquistado. Y cuanto más grande el Estado, más grande es el botín. En todos los países en donde el Estado avanzó de esta forma sobre el sector privado, el despilfarro y la mala inversión fueron la regla", advirtió.

Agregó además que "los estatistas, por otro lado, creen que Dios es el Estado, creen que el Estado antecede a todo otro derecho y puede pisotear al individuo a su antojo, creen que la voluntad y el derecho de los individuos siempre se subordina a la razón del Estado y por eso creen que la propiedad privada es poco más que una contingencia sobre la cual el Estado tiene prerrogativa".

El jefe del Estado agradeció a la fundación Faro por asumir "un rol crucial" en lo que calificó como "la guerra espiritual que se está librando por el futuro de nuestro país y la región".

"En esta lucha -dijo- nuestras armas son ni más ni menos que nuestras ideas, y la trinchera es cada ámbito de nuestra vida diaria. Se trata de un conflicto sin balas y sin violencia, pero donde se dirimen igualmente las vidas de millones de personas, tanto en el presente como en las generaciones futuras".