Milei se reunió con Netanyahu y ratificó la alianza entre Argentina e Israel

El mandatario mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí, en el que firmaron algunos acuerdos. “Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní”. Otro de los acuerdos que firmaron ambos mandatarios fue un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial.

Por este tema, el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, Alejandro Corbacho, en diálogo con Segundo Round, se refirió primeramente al conflicto en Medio Oriente, y al respecto dijo que "las negociaciones entraron en una encerrona de difícil salida. Todas las partes se desconfían mucho. Así es muy comlicado alcanzar un acuerdo de paz sostenible en el tiempo y que cumplan todas las partes involucradas".

Corbacho, además, agregó que "la visita de Milei confirma el posicionamiento de apoyo de Argentina a Estados Unidos e Israel. Esa una definición clara en materia de política exterior".