Milei riceve il titolo di "Ambasciatore internazionale della luce"

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è partito per gli Stati Uniti, per essere riconosciuto come "Ambasciatore internazionale della Luce". Si tratta di un titolo consegnato dal movimento ebraico Jabad Lubavitch in ragione "dell'indefettibile impegno a diffondere la libertà, la speranza e la positività dinanzi all'oscurità", e ai "suoi instancabili sforzi in favore di Israele e la comunità globale". Milei sarà accompagnato dalla sorella Karina, segretario generale della presidenza, dal rabbino Shimon Wahnish e dall'imprenditore Gerardo Werthein, i funzionari indicati come titolari delle ambasciate in Israele e Stati Uniti. Jabad Lubavitch è la comunità che fa oggi riferimento al pensiero dell'ultimo rabbino di Lubavitch, l'ucraino naturalizzato statunitense, Menachem Mendel Schneerson, sulla cui tomba - a New York - Milei si recò in visita privata a fine novembre 2023.

Per Milei, che dovrebbe sostenere anche alcuni incontri di lavoro con la comunità imprenditoriale, si tratta della terza trasferta sul suolo statunitense da quando ha vinto le elezioni presidenziali. A fine febbraio il presidente si era recato a Washington, ospite del segretario di Stato, Antony Blinken e, soprattutto, protagonista del convegno dei conservatori, al fianco dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, oltre ad essere un punto di riferimento di Milei è anche considerato sostenitore attivo della comunità Jabad Lubavitch. Al contrario di diversi altri leader latinoamericani - tra cui quelli del Cile, del Messico, della Colombia e della Bolivia -, Milei ha sostenuto sin dall'inizio la causa di Israele nel conflitto con il movimento islamista palestinese Hamas, nella Striscia di Gaza. Un impegno testimoniato anche nel corso del viaggio compiuto a febbraio a Gerusalemme, città in cui ha intenzione di trasferire l'ambasciata argentina.

L'agenda internazionale di Milei, che dovrebbe rientrare in Argentina l'11 aprile, prevede al momento una trasferta in Europa, a metà giugno. Nel fine settimana il presidente ha parlato della sua partecipazione al vertice del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia, "su invito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni", scrivono i media locali.

Il 21 giugno il capo dello Stato dovrebbe essere a Madrid, capitale della Spagna, per ricevere dall'istituto Juan de Mariana un premio per la "sua difesa delle idee della libertà", cerimonia che si dovrebbe tenere nel corso della Cena della libertà, presso il casinò di Madrid.

Il giorno successivo il presidente argentino volerà in Germania, per ricevere la medaglia Hayek, riconoscimento indetto in memoria del premio Nobel dell'Economia, Frederic von Hayek. Nel corso della missione europea, segnalano i media, Milei sarebbe vorrebbe anche incontrare il presidente della Francia, Emmanuel Macron, e - soprattutto - poter stringere la mano al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenski. Un incontro, questo, di particolare rilevanza.

DESCARGAR