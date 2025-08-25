Milei repudió la brutalidad de la golpiza a jóvenes libertarios por parte de manifestantes kirchneristas

El presidente Javier Milei denunció también los estragos que causó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y pidió a los bonaerenses llevar las antorchas de la libertad a los rincones más oscuros de nuestra Nación, en las elecciones del 7 de septiembre.

En el acto de presentación de los candidatos bonaerenses en Junín, el jefe del Estado expresó su solidaridad con los militantes agredidos brutalmente por lo que calificó como "hordas kirchneristas" en la previa del acto.

Milei aseguró que "se acabaron las patotas kirchneristas" y exclamó: "Kirchnerismo nunca más" en el que parece haberse convertido el lema de la campaña electoral.

En medio de cánticos como "tienen miedo, la casta tiene miedo" o "los kukas tienen miedo", el Presidente presentó luego a los candidatos y tuvo menciones especiales para algunos dirigentes, entre ellos, su hermana Karina, a la que definió como "el Jefe".

"Espero una gran ovación", dijo cuando presentó a su hermana y a la que atribuyó haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional.

Milei expresó que la primera batalla que se dará en lo que queda del año electoral es contra el gran adversario que es el kirchnerismo y enumeró los problemas que atraviesan los bonaerenses como la inseguridad, la falta de trabajo y la miseria.

"El kirchnerismo está acuartelado en la provincia, con ellos no hay negociación posible. Se trata de quitarle al kirchnerismo las armas con la que buscan arruinar el futuro a todos los argentinos de bien", sostuvo.

Milei reiteró su denuncia sobre la posibilidad de fraude al señalar que en ese sentido se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la que el gobierno pretendía para que las elecciones sean limpias.

"Van a usar un método que permite el fraude", añadió, y añadió que la consigna es “La libertad avanza o Argentina retrocede”.

El Presidente explicó que la segunda batalla que deben dar los argentinos es la de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Pidió redoblar la apuesta y reiteró que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todos los meses hacer volar por los aires al Gobierno aunque advirtió que no lo lograrán.