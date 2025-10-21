ELECCIONES NACIONALES

Milei pidió a los argentinos seguir avanzando con las ideas de la libertad en visita de campaña en Córdoba

En una de las últimas actividades proselitistas antes de los comicios legislativos del domingo, el Presidente volvió a pedir el voto en todo el país durante un discurso con un megáfono ante una multitud en la capital cordobesa.

Junto a Karina Milei y a Gonzalo Roca, el candidato a diputado nacional de su espacio, el Presidente subió a la caja de una camioneta y desde allí saludó a las decenas de manifestantes que se acercaron al lugar.

"Hay que seguir avanzando en las ideas de la libertad. La libertad avanza o la Argentina retrocede", sostuvo Milei ante sus seguidores, que lo vivaban al grito de "Presidente, Presidente" y "Libertad, libertad".

El jefe del Estado volvió a repasar logros de su gestión como el hecho de haber "sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos", haber terminado con los piquetes y haber "exterminado" la inseguridad".

No obstante, admitió que todavía falta la mitad del trabajo que se propuso cuando asumió este gobierno y reconoció que "sigue siendo aberrante tener 30 por ciento de pobreza".

Córdoba renueva este domingo nueve de los 18 diputados nacionales con los que cuenta en el Congreso.