Milei pidió a los argentinos "no flaquear" y no dejarse llevar por "las mentiras del kirchnerismo"

El Presidente se refirió a las denuncias sobre irregularidades contra su hermana Karina, presente en el escenario, y le pidió a los argentinos no creer en las mentiras de un chimentero que usa inteligencia artificial.

"Me encanta que son catadores de corrupción mientras tienen una triple condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional y faltan los Sauces, el Memorándum con Irán, la causa Cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad", enumeró los casos en contra de la expresidenta Cristina Kirchner.

Milei calificó a las denuncias contra la secretaria general de la Presidencia en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad como "mentiras que solo quieren manchar su honor".

El Presidente afirmó además que el kirchnerismo "tiene miedo" porque sabe que "pierden" y que por esa razón está "torpedeando" desde el Congreso los logros de su Gobierno.

Ante una multitud en Córdoba, Milei afirmó que la política monetaria tiene un rezago de 26 meses y señaló que como su gobierno dejó fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado y que sabe que "para la mitad del año que viene la inflación solo habrá sido un mal recuerdo".

"Inflación nunca más", exclamó el jefe de Estado ante una multitud y aseguró que su gobierno bajó diez veces la inflación pese a que decían que era imposible.

"Dicen que la gente no llega a fin de mes: bueno hay seis millones de argentinos que comen cuando antes no comían. Le devolvimos la comida a seis millones de argentinos", sostuvo.

Desde un escenario montado en el centro del Parque Sarmiento, en la capital cordobesa, Milei reconoció sin embargo que tiene claro que la situación es complicada.

"Sé que la situación es dura, que hay un 30 por ciento de pobres, hay mucho por hacer. Entiendo el esfuerzo -dijo- pero no nos podemos quedar a mitad de camino, no nos podemos permitir fracasar de vuelta, hay que ponerse de pie y seguir".

"No nos podemos resignar, nosotros somos la fuerza de la esperanza, les pido que no flaqueen, a no aflojar, a no aflojar!", exclamó.

En su crítica a la oposición, aseveró: "El partido del Estado no para de bloquearnos desde febrero. Son la máquina de impedir, están haciendo todo esto porque están cagados".

El Presidente recalcó que "recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones", pero advirtió que tiene claro que "los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta".

"O acaso somos tan tontos para dejarnos llevarnos por un chimentero que le arruinó la vida a muchas personas honestas. No van a poder pararnos, la ola de la libertad es imparable", recalcó, y afirmó que su partido político es capaz "de hacer posible lo imposible".

Añadió que "después de 123 años de déficit fiscal" su Gobierno puso las cuentas públicas en orden en el primer mes de gobierno.

En el acto, el Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem.