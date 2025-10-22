La candidata a diputada por la La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo, aseguró que "Milei nos devolvió la esperanza de que una Argentina próspera es posible" y dijo que por ese motivo "este domingo vamos a hacer una buena elección".

Gallardo manifestó que "nos acostumbramos a una Argentina muy vertiginosa y muy volátil en la economía donde siempre tenemos miedo y desconfianza por depender de otras variables" y puntualizó que "Milei es la única persona que demostró que va de frente y que dice qué se hace con el país y cómo se hace".

"Corrientes es una provincia muy particular donde el gobernador Valdés es muy fuerte y por ese motivo intensificamos la campaña en el interior de la provincia, donde vamos a tener un fuerte crecimiento en relación a las últimas elecciones para gobernador", remarcó Gallardo.

La candidata a diputada correntina manifestó que "me cuestionan por ser nueva en política como si eso fuera inconstitucional, pero eso me hace más fuerte para salir y dar la cara".

Además, recordó que es correntina y que vive y vota en Corrientes y enfatizó que "han mentido mucho con ese tema y sólo para perjudicarme porque todo lo que dijeron esa falso".

Gallardo indicó que "Milei logró que todos nos involucráramos más en política y sobre todo sumo a un grupo de jóvenes que son el motor de La Libertad Avanza" y señaló que por ese motivo "el domingo va a hacer una buena elección en todo el país".

"La realidad de Argentina me llevó a querer ser diputada porque siento que puedo aportar un granito de arena para hacer un país mejor en un futuro no tan lejano", agregó la candidata libertaria.