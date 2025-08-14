El presidente Javier Milei llamó a los bonaerenses a "devorar al kirchnerismo en las urnas" y cargó contra el gobernador peronista Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner a los que calificó como los responsables del “desastre” en el que quedó el país.

Desde el club Atenas en La Plata, donde dio el puntapié inicial de la campaña electoral en territorio bonaerense, Milei agradeció a todos los candidatos presentes que lo precedieron en la palabra y expresó que "tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno al maldito kirchnerismo".

El Presidente llamó además degenerados fiscales a los intendentes del kirchnerismo y cargó contra el gobernador Kicillof, a quien llamó “el tirano y enano comunista” que no sabe sumar ni con un ábaco.

Ante la masividad de la concurrencia, expresó: "Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas" o “Kirchnerismo nunca más”.

También llamó a abrirle los ojos a los bonaerenses incluso a los que no la quieren ver y acusó a los dirigentes del kirchnerismo de apropiarse del término “Nunca más” tras lo cual instó a la Libertad Avanza a adueñarse de ese término para ponerle un freno a ese espacio político.

El jefe del Estado dijo que el peronismo transformó a la provincia en un reducto de pobreza, dijo que las escuelas se caen a pedazos, los alumnos no comprenden textos básicos ni saben sumar, repudió la inseguridad que provoca que haya un robo cada un minuto y que los bonaerenses tengan que hacer malabares para poder seguir trabajando.

“El gobernador no hace otra cosa que darle la espalda a la gente una y otra vez”, exclamó ante lo cual los asistentes lo aplaudieron al grito de “intervención, intervención!” y “libertad, libertad!”.

Milei encabezó el acto en La Plata junto a sus candidatos bonaerenses, en lo que fue el primer mitin de La Libertad Avanza de cara a las legislativas del próximo 7 de septiembre.

El evento se realizó en espacio poblado de militantes libertarios que entonaban cánticos como “la casta tiene miedo, la casta tiene miedo” o “motosierra, motosierra!”.

Milei consideró que se trata de “romper las cadenas soviéticas” que detuvieron el crecimiento del país durante años y aseguró que Kicillof desdobló las elecciones provinciales de las generales del 26 de octubre porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas.

“No quieren -dijo- que la gente sepa lo que se pone en juego en esta votación y sólo vayan a votar sus ñoquis y que la elección la decida el aparato. No es casualidad que vayan 8 candidatos a intendentes que no tienen intención de asumir”, algo que definió como “un fraude moral”.

“El kirchnerismo es esa clase de espacio que no quiere a la gente libre sino esclava -exclamó- y ese tipo de dirigencia que te quiebra las piernas para después venderte la silla de ruedas pidiendo que después des las gracias por la gestión”.

Milei le pidió a los argentinos involucrarse en política para “sacar a patadas” a quienes desgobernaron el país. “Los bonaerenses de bien -remarcó- no pueden permitir que se salgan con la suya”, sostuvo, y dijo que “hay que votar como si se tratase de un acto de defensa personal”.

En el escenario estuvieron los candidatos Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

El acto contó además con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja; el titular provincial del PRO, Cristian Ritondo, y el diputado José Luis Espert.