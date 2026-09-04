Milei: “Las reformas nos permiten avanzar en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas”

“No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, aseguró el presidente al cerrar la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Misiones.

Ante los empresarios, Milei realizó una fuerte defensa de sus reformas estructurales en el país: “No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”.

En esa línea, recordó que “el gobierno de Alberto Fernández emitió dinero por el equivalente a 13 puntos del PBI” y que su Gobierno continuará por otro camino: “No queremos volver a eso y no lo vamos a permitir.

“El año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, aseveró.

A continuación, dijo: “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia”.

“Esos sectores van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, subrayó

“Tenemos el RIGI generando un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país, con más de 45 mil millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150 mil millones de dólares a la espera de aprobación”, completó.

El presidente Javier Milei saluda a un asistente durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

“Este crecimiento se explica por todos los cambios que ya hemos introducido: sea la eliminación y rebajas de impuestos, las casi 17 mil reformas que llevamos adelante desde el Ministerio de Desregulación, la devolución del imperio de la ley a nuestra ciudadanía, el inclaudicable superávit fiscal que mantiene nuestra economía ordenada”.

“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, agregó.

En el plano político, aseguró que al menos 450 de los 500 puntos del Riesgo País son atribuibles al “Riesgo Kuka” y estimó que si La Libertad Avanza replica el resultado electoral de las legislativas de 2025 obtendría mayoría en Diputados y quedaría a dos votos del quórum propio en el Senado.

“Si con este Congreso hicimos estas reformas, ahí si abróchense los cinturones porque vamos a acelerar a fondo”, desafió.

Milei también se refirió a la problemática del endeudamiento y la mora. Sobre este punto insistió en que el Estado no puede intervenir porque “el remedio termina siendo peor que la enfermedad”.

En ese sentido, aseguró que la única solución posible es la negociación entre los privados.