Milei incontrerà Meloni il 13 dicembre

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si recherà il 13 dicembre a Roma, su invito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per partecipare a un evento di Fratelli d'Italia. L'incontro, certifica l'affinità ideologica e personale tra i due leader. Milei - che il 20 gennaio dovrebbe partecipare anche al World Economic Forum di Davos, Svizzera -, era già stato ricevuto a Roma a febbraio scorso, quando fu accolto in udienza da papa Francesco. Dopo il G7 realizzato in Puglia, Milei e Meloni si sono incontrati a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a settembre, e nel corso del G20 tenutosi a metà novembre a Rio de Janeiro. Il 20 novembre infine, Meloni si è recata in visita ufficiale in Argentina, incontrando Milei in una cena informale offerta presso la residenza presidenziale di Olivos e nel bilaterale ufficiale tenuto il giorno dopo alla Casa Rosada.