Milei incontra generale Usa Richardson

Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha incontrato il capo del comando sud degli Stati Uniti, generale Laura Richardson, presso la base navale di Ushuaia, nella provincia della Tierra del Fuego. “La visita è l’occasione per riaffermare i nostri legami”, ha detto Milei, evidenziando che i due Paesi condividono gran parte della cultura e gli stessi “valori occidentali” e portano avanti un’alleanza strategica perché “la sovranità non si difende con l’isolazionismo”. Con i valori occidentali, ha dichiarato il presidente, “i nostri due Paesi hanno potuto portare avanti le espansioni territoriali più importanti della propria storia, all’altezza dell’ambizione e vitalità dei loro popoli”. Richardson ha incontrato il personale militare che lavora nella base navale, che Milei ha descritto come “un polo logistico che costituirà il polo di sviluppo più vicino all’Antartide e convertirà il nostro Paese nella porta d’ingresso al continente bianco”. Tra i vantaggi della base navale, il capo di Stato ha menzionato l’appoggio logistico al commercio internazionale e alle basi scientifiche in Antartide.

Milei è stato accompagnato a Ushuaia dal capo di gabinetto, Nicolas Posse; dal ministro della Difesa, Luis Petri, e dalla segretaria generale della presidenza, Karina Milei. Con Richardson erano presenti esperti militari Usa e l’ambasciatore a Buenos Aires, Marc Stanley. Richardson, in visita in Argentina, si è riunita negli scorsi giorni con Petri e Posse e ha poi incontrato esponenti dell’esercito.

La sua presenza nel Paese è stata l’occasione per ufficializzare la consegna dell’aereo statunitense Hercules C130H alle forze armate argentine.

