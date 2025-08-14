Milei habló con Zelensky un día antes de la cumbre de Trump con Putin   

El Presidente argentino mantuvo este jueves un diálogo telefónico con el jefe de Estado de Ucrania, en el que manifestó estar “dispuesto a colaborar personalmente” para lograr la paz en el conflicto bélico con Rusia.

La comunicación fue confirmada por el presidente ucraniano en su cuenta de la red social X, donde aseguró que su país “necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables” y sostuvo que “Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo”.

“Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina”, expresó Zelensky y manifestó que “por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente”.

Afirmó que en el contacto telefónico “le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables”.

“También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación”, dijo Zelensky y agregó que felicitó a “Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”.

“En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial”, expresó.

Y manifestó que “también acordamos reanudar el formato de consultas políticas entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores” y señaló que “nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible”.

“También agradecí a Javier su participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos”, sostuvo el presidente ucraniano y expresó que “junto con todos nuestros socios, trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible”.

Además aseguró que con Milei “acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania”.

La comunicación entre ambos mandatarios se concretó un día antes de la cumbre que mantendrán mañana viernes en Alaska los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Rusia, Vladimir Putin, tras el ultimátum del norteamericano para un cese del fuego sobre Ucrania.