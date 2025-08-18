Milei figura entre los cinco líderes mundiales con mejor imagen

Javier Milei cosecha un 55% de imagen positiva y un 40% de intención negativa y es el mandatario de América Latina con mayor aceptación, por encima de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también alcanza el 55% pero tiene mayor desaprobación, y del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien apenas alcanza un 37% de apoyo.

El ránking fue elaborado por la consultora norteamericana Morning Consult y en el primer lugar de la lista figura la presidenta de India, Narendra Modi, con un 72 de aprobación, seguida por los presidentes de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con un 58%, de Australia, Anthony Albanese, con un 57%, y de Canadá, Mark Carney, con un 56%.

El último lugar del ránking lo ocupa el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con apenas un 17% de aprobación, mientras que el presidente de Estados Unidos Donald Trump alcanza el 45% de imagen positiva y la primera ministra de Italia Georgia Meloni el 40%.