Milei expresó: ‘Estamos muy cerca de dolarizar la economía’

En una reciente entrevista concedida al Wall Street Journal, el presidente de Argentina, Javier Milei, sugirió que la acumulación de reservas internacionales por parte del Gobierno desde que asumió el 10 de diciembre representa una señal de que está logrando allanar el camino hacia la dolarización de la economía.

Victoria Lambruschini, economista, expresó: “El Presidente dice algo que es técnicamente cierto que es que la relación entre las reservas del banco central y los pasivos ha mejorado, básicamente porque hubo una devaluación fenomenal el mes pasado”, agregó “pero después, el Presidente señala una serie de cosas que no son ciertas, porque si bien el banco central ha estado comprando reservas, lo ha hecho porque no le vendía a nadie”. “Políticamente, la dolarización no tiene ninguna viabilidad en el corto plazo” finalizó.