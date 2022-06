Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Rosca and Roll y en diálogo con Lautaro Maislín declaró: “Javier Milei es un vocero de lo que otros no se animan a decir en voz tan alta”. Y agregó sobre el líder libertario: “Sus posiciones no son diferentes a las de Macri y Bullrich. Por ejemplo en la causa Malvinas tienen posturas similares”. Aunque diferenció los estilos: “Milei está todo el tiempo intentando escandalizar, ya lo vimos por ejemplo con lo que dijo acerca del trasplante de órganos”

Por otro lado, acerca de la realidad en CABA se refirió a la demora en la entrega de 120 viviendas construidas por el Estado en el Barrio Padre Mujica, en Lugano: “Jamás dieron una respuesta desde el Instituto de la Vivienda y los inmuebles se están deteriorando”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

