"Milei es el primer presidente que acelera con las reformas que promete"

Luego de las elecciones legislativas realizadas el pasado domingo, el diputado electo de La Libertad Avanza por Jujuy, Alfredo González, afirmó que "la gente entendió que no estábamos eligiendo un modelo de provincia, sino un modelo de país" y subrayó que "la gente no quiere volver a Milagro Sala ni al kirchnerismo". "La gente tiene memoria, no quiere volver a las épocas de la inflación del 300%, no quiere volver a la época de cortes de ruta", recalcó.

En comunicación con Creer o reventar, manifestó que "la reforma laboral que tanto queremos y la reforma tributaria que tanto necesitamos son las cosas que las pymes argentinas la están pidiendo a gritos desde hace años". En ese sentido, expresó: "Llevo al Congreso la experiencia de trabajar 20 años en el mundo pyme".