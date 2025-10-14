El presidente Javier Milei arribó en la madrugada a Washington y se hospeda en Blair House, donde será recibido hoy por Donald Trump con un encuentro que ratifica la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Se espera que la reunión comience a las 14:00 (hora de Argentina), con una breve exposición ante la prensa en el Salón Oval y un posterior almuerzo de trabajo entre las comitivas.

Desde allí, el periodista Joaquín Pinasco dialogó con el equipo de Creer o reventar y señaló que "hay muchas expectativas por este encuentro", al manifestar que "es una agenda muy importante para la foto política de cara a las próximas elecciones" en Argentina.

"Milei es el primer presidente latinoamericano en ser recibido en este segundo mandato de Trump y solo nueve presidentes argentinos han podido visitar de manera oficial la Casa Blanca", afirmó.

Como antecedente álgido, el Tesoro estadounidense dio luz verde a un paquete de apoyo financiero que incluye la compra de pesos argentinos y un swap por 20.000 millones de dólares.

Según el itinerario oficial, tras la reunión en el Salón Oval, ambas delegaciones compartirán un almuerzo de trabajo en la Sala de Gabinete, un espacio más reducido para profundizar en los temas estratégicos.