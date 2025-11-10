Milei en la jura del flamante mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue uno de los protagonistas de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional boliviana. Fue nombrado en el discurso del flamante presidente el centroderechista Rodrigo Paz Pereira. Acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno, el presidente llegó a la Plaza Pedro Domingo Murillo, en el centro de La Paz para participar de la asunción histórica de Paz, que pone fin a un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas.

El director de Posdata TV, Bolivia, Juan Carlos Arana, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "la visita se interpretó como un gesto para relanzar la relación entre ambos países, que había tenido tensiones con el gobierno de Luis Arce. Milei y Paz Pereira se reunieron de manera informal y acordaron retomar una agenda común.

Durante su breve estancia, Javier Milei que formó parte de una gira internacional que incluyó Estados Unidos y participó en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa, asistiendo a la ceremonia de entrega del bastón de mando.



