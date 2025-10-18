Milei en campaña: "A nosotros nos respetan en todo el mundo y ellos tienen a su líder presa, con tobillera"

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado una recorrida por la ciudad de Santiago del Estero, junto a Karina Milei; el candidato a senador nacional Tomás Figueroa; la candidata a diputada nacional Laura Godoy y el candidato a gobernador Ítalo Cioccolani.

Decenas de santiagueños se acercaron a la caravana presidencial, en una jornada que Milei definió como “el verdadero motor del cambio” y en la que volvió a cuestionar al kirchnerismo y a la expresidenta Cristina Kirchner, presa por corrupción.

"A nosotros nos respetan en todo el mundo y ellos tienen a su líder presa, con tobillera", subrayó, y volvió a remarcar que este 26 de octubre los argentinos deberán elegir entre la libertad o la “barbarie” del peronismo.

Megáfono en mano, frente a la sede partidaria de La Libertad Avanza, el Presidente expresó: “Tenemos que tomar conciencia de que estamos en un momento bisagra, donde seguimos avanzando con las ideas de la libertad o regresamos a la barbarie kirchnerista. Ustedes eligen si quieren seguir siendo esclavos de ese régimen o avanzar con las ideas de la libertad.”

Al dirigirse nuevamente al público desde una camioneta, Milei reafirmó:

“Hay 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza. Hemos bajado la inflación. Hemos eliminado los piquetes. Por lo tanto, estamos en el camino correcto".

"Entiendo el esfuerzo que están haciendo, pero vamos por el camino correcto. Estamos a mitad de camino, sigamos avanzando con el cambio. No volvamos al pasado, por eso les pido que no aflojen.”

Por su parte, Tomás Figueroa manifestó: “Estamos convencidos de que La Libertad Avanza tendrá representantes de Santiago del Estero en el Senado a partir del 10 de diciembre. Tenemos que seguir apoyando las ideas del presidente Milei, que son las ideas que harán una Argentina próspera para todos. No aflojemos.”

El Presidente también viajó a la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán, donde se programó una nueva recorrida junto a Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.