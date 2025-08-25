Milei dijo que los legisladores son “destituyentes” que “solo buscan romper el programa económico del país”

El Presidente afirmó este lunes que diputados y senadores “promueven proyectos para romper el equilibrio fiscal sin tener financiamiento”.

El jefe de Estado se pronunció de ese modo al hablar en la inauguración de las oficinas de la Corporación América, donde recordó que trabajó antes de ser elegido Presidente.

“No es que al Gobierno le falte política, están los del frente que quieren romper todo, que es muy distinto”, advirtió Javier Milei.

Además señaló que “al político demagogo no le importa prender fuego el país, no les importa los argentinos de bien”, porque “ellos son los argentinos de mal, los que destrozaron el país”.

“Hemos hecho 8 mil reformas estructurales”, remarcó el Presidente y recordó que cuando trabajaba en esa empresa conoció al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En ese contexto, resaltó el trabajo de Francos, manifestó que “es el mejor jefe de Gabinete de la historia” y dijo que fue quien lo introdujo en la política.

En otra parte de su discurso, señaló que “más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que además era absolutamente previsible, porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan”.

“En algún momento mencioné una frase de Sun Tzu que dice que al político demagogo no le importa prender fuego al país y gobernar sobre las cenizas, porque lo que les importa es tener el poder”, expresó el Presidente.