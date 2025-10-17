Milei dijo que es momento de elegir entre "abrazar la civilización o volver a la barbarie comunista de los Kirchner"

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, el presidente Javier Milei retomó la campaña electoral con una recorrida por la localidad bonaerense de Tres de Febrero junto a Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

También lo acompañaron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y el intendente del municipio, Diego Valenzuela.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, afirmó el Presidente al comenzar su discurso.

Milei expresó su comprensión sobre las dificultades del momento y destacó varios logros de su gestión: “Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner.

"Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, señaló.

El Presidente convocó a todos los argentinos a participar en las elecciones y a no desaprovechar el esfuerzo realizado hasta ahora: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”, concluyó.