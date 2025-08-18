"Milei desde el primer día de gobierno equilibra las cuentas públicas"

El economista Ramiro Castiñeira en diálogo con el equipo de Hugo Macchavelli en Radio Nacional analizó aspectos de economía y los ejes más relevantes de las decisiones económicas del gobierno de Javier Milei desde su inicio de gestión hasta el momento.

"Hay que tomar nota del momento histórico que está viviendo la Argentina. Milei es uno de los cuatro presidentes en 90 años, que ha intentado salir de un modelo corporativo de economía cerrada y con mucho gasto público. Él es el único que tiene equlibrio en las cuentas públicas y el que apagó la maquinita", opinó.

En otro momento de la entrevista, el economista opinó acerca de la discusión que tuvieron en un programa de televisión el candidato a diputado nacional por Caba Hernán Reyes y la diputada nacional Lilia Lemoine respecto a esta época con el gobierno de los 90' de Carlos Saúl Menem: "Menem nunca tuvo equilibrio fiscal, cuando Milei si lo tiene. Él desde su primer día de gobierno equilibra las cuentas públicas".