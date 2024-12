Milei confía en que Trump lo ayude a acordar con el FMI

Entrevista con The Wall Street Journal

Entrevista con The Wall Street Journal

El presidente Javier Milei afirmó a The Wall Street Journal que Donald Trump colaborará a impulsar su reforma de libre mercado en la Argentina y que apuesta a que el mandatario electo de Estados Unidos ayude al país a “obtener miles de millones de dólares en nueva financiación del Fondo Monetario Internacional”. También dijo que espera que el republicano se incline a negociar un acuerdo de libre comercio con Argentina, pese a que promete imponer aranceles a China, Canadá y México.

Durante la entrevista con Ryan Dubé, Milei fundamentó sus expectativas en el alineamiento ideológico y la cercanía con Trump. “Creo que es muy probable porque Estados Unidos descubrió que somos un socio confiable”, afirmó, para agregar en otro tramo: “Somos un aliado estratégico”.

El artículo recuerda que Trump no ha ofrecido públicamente su apoyo a un acuerdo comercial, como sí ha explicitado sus planes proteccionistas.

“La pobreza sigue siendo dolorosamente alta, pero se ha reducido a poco menos del 50%, según la Universidad Católica de Argentina. Milei tiene alrededor del 55% de apoyo, según las encuestas, lo que desafía las expectativas de que su terapia de choque provocaría un violento malestar social”, reseña el artículo de The Wall Street Journal.