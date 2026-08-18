Milei celebró el 0,8% de inflación mayorista: “Julio empezó con cero”

El presidente dela Nación destacó la desaceleración del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

El índice bajó desde 1,1% en junio y acumuló 31,1% interanual.

“Y al final julio empezó con cero... Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”, escribió en su cuenta de X el titular del Poder Ejecutivo.

El mensaje llegó después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 0,8% durante julio, por debajo del 1,1% registrado en junio.

De esta manera, los precios mayoristas acumularon una suba del 16,6% en los primeros siete meses de 2026 y del 31,1% interanual.

La referencia de Milei a que julio “empezó con cero” se vinculó con sus anteriores proyecciones sobre la inflación.

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

Según los datos oficiales, el incremento del 0,8% del IPIM estuvo explicado por una suba de igual magnitud en los productos nacionales, mientras que los importados avanzaron 0,5% durante julio.

Entre los productos nacionales, los agropecuarios tuvieron la mayor incidencia positiva sobre el índice, con 0,39 puntos porcentuales.

Luego aparecieron sustancias y productos químicos, con 0,19 puntos; vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17; y alimentos y bebidas, con 0,16 puntos. En sentido contrario, petróleo crudo y gas tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó el resultado y aseguró que la variación de julio fue “la más baja desde mayo de 2025” y, además, la menor registrada para un mes de julio desde 2019.