Milei asegura que el peronismo está asustado porque La Libertad Avanza le está disputando cara a cara la provincia

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el peronismo "está asustado" porque La Libertad Avanza le está disputando "cara a cara la provincia de Buenos Aires" y volvió a calificar como un "inútil" al gobernador bonaerense Axel Kicillof por haber convertido a ese distrito "en un baño de sangre" y ser un dirigente "pro pobreza".

"Hay 11 millones de pobres menos sobre 46, 47 millones que había. Cuando se produce el sinceramiento de la pobreza se va a 57. Bajamos 25 puntos la pobreza, no es cierto que el modelo excluye, el modelo incluye un montón", precisó.

"Por eso está tan asustado el peronismo, porque le estamos disputando cara a cara la provincia de Buenos Aires", aseveró en una entrevista con Luis Majul para El Observador Radio.

“Si la Libertad Avanza se convierte en la Libertad Arrasa ellos tienen un problema”, subrayó, y consideró que el peronismo tiene una clara intención de destruir todo todo el tiempo.

"El señor Kicillof adhiere a todas las políticas estúpidas de Zaffaroni y ha convertido a la provincia en un baño de sangre. La realidad es que es un inútil", añadió.

Milei reiteró que la inflación es un impuesto regresivo y que si se baja como él lo hizo se favorece a los más vulnerables, con la política social también.

"Corrimos a patadas en el culo a los gerentes de la pobreza, esos tipos son unos hijos de puta, el tipo que agarra lucra y roba a los más vulnerables", sentenció.

Por otra parte, el Presidente descartó que la suspensión de su viaje a Tucumán para celebrar el aniversario por el Día de la Independencia se haya debido a la ausencia de algunos gobernadores y ratificó que "cada uno sabrá por qué no quiso participar" de una fecha patria en un país que es modelo en el mundo.

"Es un acto institucional. Si quieren estar bien, no quieren estar bien. Y si no tendrán que explicar por qué no quieren participar de una fecha patria en un país donde todos reconocen el lugar de Argentina en el mundo. Se habla del milagro argentino y del éxito de las reformas de mercado", declaró.

En una entrevista con Luis Majul para El Observador Radio, Milei aclaró que las especulaciones en torno a que la suspensión de su viaje a Tucumán no fue por razones climáticas sino por la ausencia de gobernadores lo tienen sin cuidado.

"Es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido y este tipo de cosas pueden pasar. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas del cielo", recalcó el mandatario desde los estudios de la radio.

Milei explicó que su plan en todo momento fue hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán y ese plan se mantuvo hasta cerca de las 4 o 5 de la tarde pero que estando en Olivos "no se veía nada y era como estar dentro de una nube".

"La situación era muy compleja, había muchísimos vuelos cancelados y la recomendación era que no se viajara y no estaban las condiciones para volver tampoco".