Javier Milei aseguró que Argentina está en condiciones de volver a crecer y reiteró que en 2026 se termina la inflación

El presidente Javier Milei afirmó que "salvo que volvamos a abrazar las ideas socialistas", Argentina está en el sendero en que la haremos grande nuevamente y reiteró que "a más tardar para mediados de 2026 la inflación será un problema del pasado".

Bajo el título "Tiempo para el crecimiento", el mandatario afirmó que "no hay motivos para no abrazar las ideas de la Libertad, salvo que usted tenga algún tipo de obstrucción mental y/o espiritual o viva del saqueo estatal".

Puso de relieve que las reformas estructurales y desregulaciones implementadas por su gobierno ya son "25 veces" más grandes que las que llevó a cabo Carlos Saúl Menem.

Milei destacó asimismo la creación del RIGI para las grandes inversiones y aseguró que por el potencial productivo en sectores como petróleo, gas, minería (uranio, cobre, oro y litio), el campo argentino (por lejos el mejor del mundo), el desarrollo del sector nuclear y la inteligencia artificial "estamos frente a una oportunidad de crecimiento enorme".

"A la luz de esto, podemos afirmar que hoy, luego de dejar atrás los fantasmas de lo que podría haber sido la peor crisis de la historia (el doble de desequilibrio monetario previo al Rodrigazo, niveles de pasivos monetarios remunerados respecto de la base monetaria peores a la previa de la hiperinflación de Alfonsín e indicadores sociales –aún sin sincerar las variables- peores que los de 2001), Argentina está en condiciones para volver a crecer", aseveró.

Motosierra

Milei sostuvo que el ajuste fiscal de 15% del PIB, 5pp en el Tesoro Nacional (lo cual implicó una caída del 30% real en el gasto) y 10pp en el BCRA "impactan positivamente".

Afirmó que "por un lado cerrar el déficit fiscal implicó dejar de emitir dinero y eso nos asegura que a más tardar para mediados de 2026 la inflación será un problema del pasado".

"Esto es, terminar con la inflación, la cual afecta de modo negativo a la asignación de recursos, disipa la distorsión de precios relativos (aun cuando es un efecto de una vez para siempre) y ello da sentido a la búsqueda del mejor precio (muchas gracias Ricardito por tus empanadas de sapo), donde en el caso contrario, las curvas de demanda se vuelven más inelásticas y ello confiere a los oferentes un mayor poder de fijación de precios con márgenes consecuentemente mayores", enfatizó.

Por otra parte, afirma Milei que, "el ajuste fiscal implica una devolución de ingresos al sector privado que en parte generará un aumento del ahorro y con ello de la inversión".

"Es más, la política del déficit cero, asegura una relación deuda/producto no creciente, por lo que ello asegura la solvencia intertemporal, lo cual predice que tarde o temprano el riesgo país colapsara (de hecho, al momento en que ganamos las elecciones era de cerca de 3.000 puntos básicos y hoy está buscando romper los 600), lo cual implica menores niveles de tasas de interés y con ello mayor acumulación de capital", señaló

Para el Presidente, "de este modo, no sólo que hemos convertido a la Curva de Philips en una pieza de museo del terror, sino que en dicho proceso 10 millones de argentinos salieron de la pobreza".

Capital Humano

Tras recordar que desde la campaña electoral anticipó que crearía el Ministerio de Capital Humano, Milei señaló que esa cartera "no sólo ha jugado un rol destacado durante el Siglo XX, sino que fue determinante en el siglo previo vía el impacto en alimentación, la salud e higiene".

Destacó además que "todos los objetivos hoy están siendo sobrecumplidos, donde la única consideración que vale la pena señalar que los problemas heredados en el sector de Salud eran de tal magnitud que los mismos requirieron que dicha área se convirtiera en Ministerio".

Reiteró que "aquellos países que son más libres crecen el doble que los reprimidos y ello hace que el producto per-cápita de los países libres sea doce veces más altos que el de los países que son reprimidos".

"No sólo eso, sino que, además, los países libres tienen 25 veces menos de pobres en el formato standard y 50 veces menos en el formato extremo respecto de los países reprimidos, al tiempo que la vida promedio es un 25% más larga. En definitiva, no hay motivos para no abrazar las ideas de la Libertad, salvo que usted tenga algún tipo de obstrucción mental y/o espiritual o viva del saqueo estatal!.

Milei finaliza su nota de opinión, al señalar: "Estamos en condiciones de afirmar que, salvo que volvamos a abrazar las ideas socialistas, estamos en el sendero en que Haremos a la Argentina Grande Nuevamente (MAGA). ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".