Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras que operen en Malvinas

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", enfatizó. Apuntó que "las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación" y que "en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días".

En esa línea, consideró que los isleños "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

En su mensaje el Presidente indicó que "desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia", incluyendo la explotación de recursos naturales, y que sin embargo "el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado".

En ese línea, el mandatario indicó que desde el Gobierno lograron detectar que el proyecto Sea Lion "tiene fecha para iniciar la explotación petrolera off shore en algún momento de los próximos meses".

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", añadió y explicó que, de permitir esa situación, se estaría generando "un incentivo para que le Gobierno británico profundice la ocupación de las Islas y la explotación de nuestros recursos"

Anunció también que ampliará recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. También quiere incrementar las capacidades en telecomunicaciones.

Milei destacó que la Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país.

En otro pasaje del discurso anunción que enviará un proyecto de Ley de Defensa de Soberanía Nacional.

Según indicó, la iniciativa tendrá tres objetivos: en primer lugar, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra la compañías vinculadas a operaciones no autorizadas.

Por otro lado, creará el Consejo de Seguridad Nacional "que definirá una política de Seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado" y que establecerá "un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación".

Finalmente, sostuvo que se le pedirá al Congreso "que le otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional".