Milei anunció ante empresarios una apertura económica del 90% para 2031 

En la Gala Endeavor Argentina 2026, el presidente Javier Milei disertó ante un auditorio colmado de empresarios y centró su discurso en la tecnología, la libertad económica y la creación de riqueza.

Durante su exposición, el mandatario destacó el rol fundamental de los emprendedores locales y planteó tres interrogantes históricos sobre el impacto tecnológico, el uso humano de estas herramientas y el posicionamiento futuro de la Argentina en el mapa global.

Milei situó el gran punto de inflexión de la historia mundial hace poco más de 250 años con la llegada de la Revolución Industrial y la máquina de vapor.

El mandatario explicó el fenómeno conocido en economía como el gráfico del "palo de hockey", donde una línea de bienestar absolutamente chata durante milenios experimentó un despegue vertical, multiplicando la población mundial por 10 y el ingreso por persona por 15 en apenas dos siglos.

En su argumentación, el Presidente definió al filósofo y economista escocés Adam Smith como el primer "tecnooptimista" de la historia y resaltó que, a diferencia de los "tecnopesimistas" como Thomas Malthus, Smith comprendió tempranamente el futuro del desarrollo técnico al apadrinar en su taller de Glasgow a James Watt, el inventor que perfeccionó la máquina de vapor que cambiaría el sistema productivo global.

La flexibilización y la división del trabajo fueron señaladas por Milei como los motores que desataron los "rendimientos crecientes" en la economía. Citando el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres de Smith, recordó que diez obreros especializados lograban fabricar 48.000 alfileres diarios frente a los escasos 20 que aportaba un trabajador aislado, potenciando el rendimiento individual unas 240 veces y multiplicando el bienestar general.

El discurso conectó la evolución industrial con el estallido de la era digital a partir de la invención del transistor en 1947. El jefe de Estado describió cómo este componente minúsculo abrió paso a las computadoras, a internet y a los teléfonos celulares modernos, herramientas que consiguieron "poner la Biblioteca de Alejandría en el bolsillo de cualquiera" y conectar los extremos del planeta de manera instantánea.

Para ilustrar la velocidad actual de la innovación, Milei apeló a la Ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel en 1965. Explicó que la duplicación de transistores en un chip cada dos años equivale a una tasa de interés compuesta del 41% anual; un ritmo tan vertiginoso que permitiría alcanzar en solo 15 años el mismo avance económico que a la humanidad le costó los últimos dos siglos y medio.

El mandatario vinculó de forma directa este salto tecnológico con la estrategia gubernamental que lidera el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Argumentó que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado y que, para romper ese techo, su gestión trabaja en una apertura comercial profunda destinada a expandir las fronteras operativas de las empresas argentinas.

Finalmente, Milei detalló el avance de la agenda de inserción internacional e informó que el país ya logró abrir más de 500 mercados externos. El Presidente concluyó revelando que la Argentina pasó de alcanzar a menos del 10% de la población mundial al inicio de su mandato a cubrir el 30% actual, con la meta fija de elevar el coeficiente de apertura económica al 90% para el año 2031.