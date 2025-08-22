Milei advirtió sobre posible fraude electoral en las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei advirtió hoy que en las elecciones provinciales bonaerenses del próximo 7 de septiembre podría haber fraude electoral “porque se vota con boleta distinta, y porque los ‘kukas’ van a tirar el aparato, van a tener punteros en los colegios, va a haber urnas embarazadas o votos cadenas”.

En el acto por el 141 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, Milei, continuó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral. Los intendentes van a estar defendiendo su negocio. Pero en octubre en octubre no van a estar defendiendo su negocio, va a haber un sistema de gestión distinta y se valida la gestión nacional".

"Eso sí, para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso -el resultado de septiembre- y si se llegara a dar la situación que el resultado es parejo o estamos un voto por arriba, eso es el último clavo al cajón del kirchnerismo", cerró.

Para Milei, en las próximas elecciones, "enfrente están los sodomitas del capital, los kukas, los orcos”, y que ante ese panorama se dan las actuales tasas de interés: “Cuanto creen que vale la tasa de interés ahí. Es como el final del mundo".

"Por eso sube la tasa de interés. Como bien puso Sturzenegger, es el riesgo kuka", completó..

En otro pasaje de la exposición, el presidente declaró que Argentina está en el pico de consumo, ratificó que a mitad del año próximo no habrá inflación y fustigó a la oposición al sostener que las críticas a su gestión en ese aspecto son parte del relato.

Recordó que cuando llegó al Gobierno la tasa de interés corría al 1.5 por ciento diario y destacó que hoy corre al 1.5 mensual y consideró que por esa razón el ministro de Economía, Luis Caputo, es el mejor ministro de la historia y precisó que se logró terminar con el déficit fiscal al cortar de cuajo en el primer mes de gestión la emisión de dinero.

"Hicimos lo que no se hizo en 123 años que fue poner el resultado financiero en caja y a los seis meses limpiamos el Banco Central", declaró y aclaró que el primer mito que derribó su gobierno es "esa tontería de la inflación multicausal".

"Cortamos la emisión de dinero y se cortó la inflación y sigue bajando", añadió, y reiteró sus cuestionamientos a los gobiernos del kirchnerismo en materia económica.

Por eso, siguió en su discurso, resulta tan divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el déficit fiscal si después lo paga otro dentro de dos años.

Milei se refirió de ese modo a las últimas votaciones en el Congreso en las que se rechazaron vetos presidenciales a leyes que subían prestaciones para discapacidad y emergencia pediátrica, entre otras.