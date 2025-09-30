Milei admitió que un 30 por ciento de pobres es aberrante pero prometió terminar con ese flagelo

El Presidente afirmó, durante la presentación de un libro, que Argentina va camino a ser grande nuevamente y que se debe tener constancia y no creer en soluciones mágicas.

Milei aseguró que su gobierno está en el camino correcto y volvió a pedir el voto para las elecciones del 26 de octubre.

También aceptó que "falta un montón" para resolver los problemas del país pero consideró que la solución no es volver al pasado.

"Espero que los argentinos elijan por la libertad, la esperanza y no volver al pasado, espero que voten por el propio bien de los argentinos, por sus hijos, por sus nietos, por los que queremos ver a Argentina grande nuevamente”, añadió.

En la presentación del libro "Cambia la música" de Salvador Di Stefano, el jefe de Estado remarcó que ahora hay 6 millones de personas que hoy comen y antes no.

Además, fustigó a quienes comparan a Argentina con Suiza cuando iba camino a convertirse en Venezuela.

"No digo que sea fácil, un 31 por ciento de pobres sigue siendo aberrante pero si veo la inflación bajando, la pobreza bajando, los piquetes que no existen más, digo sí, falta, pero vamos por la dirección correcta", añadió.

Milei expresó que Argentina "está a mitad de camino" y pidió a los argentinos hacer que "valga la pena el esfuerzo" que se hizo hasta el momento.

"Nos dejaron un campo minado, arreglar eso no es fácil", subrayó.

"Los orcos dicen que nos estamos endeudando cuando pagamos 50 mil millones de dólares de deuda, eso frenó la emisión endógena y con ellos la inflación llegó a niveles de 300 anual", agregó.