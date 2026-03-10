Milei abre la Argentina Week en Nueva York y se reunirá con el jefe de JP Morgan

El periodista argentino acreditado en el evento Argentina Week en Nueva York Joaquín Pinasco dio las últimas noticias sobre lo que ocurre allí. Javier Milei inaugurará la “Argentina Week”, lugar que reunirá a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos, cuya orientación es atraer inversiones extranjeras.

Hoy será un día clave para Milei, dado que en la primera actividad de la jornada se reunirá con Jamie Dimon, el CEO del banco internacional JP Morgan, uno de los más importantes del mundo. Luego inaugurará la “Argentina Week 2026″ en Nueva York, actividad organizada en conjunto por la Embajada Argentina en Estados Unidos, el banco JP Morgan y el Bank of America.

"Argentina lo que está haciendo acá es ofrecerse al mundo. De parte de los gobernadores presentes aquí es el estar alineados y esto ha impactado positivamente en la comunidad empresarial", dijo.