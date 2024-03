Milei, a alumnos de su excolegio: "En 37 años podrían estar donde estoy yo"

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la ceremonia de inauguración del ciclo lectivo del Colegio Cardenal Copello, en el que estudió cuando era niño, en el barrio de Villa Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su mensaje a los alumnos, el Presidente les pidió tomar "conciencia de que podemos levantar la vara un poquito más y hacerlo mejor que lo que lo voy a hacer yo".

"Cuando ustedes tienen convicción no hay nada que los pare; y si además son acompañados con la fe, no hay con qué destruirlos, no los van a poder parar nunca", les dijo.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Estado entregó la Bandera Nacional al nuevo abanderado con sus escoltas, y luego recibieron la Distinción Menesiana la "Cruz del Dios Solo".

También participaron del acto la rectora y directora general de la institución, Daniela Ezcurdia, y el hermano superior de la Comunidad del Colegio, Arturo Piana, además de ex compañeros del Presidente.