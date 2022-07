“Milagro Sala no necesita indulto, necesita que se aplique la ley”

Marcos Aldazábal, abogado del equipo de defensa de Milagro Sala, se refirió a la situación procesal de la dirigente social, en la previa a la manifestación que se realizará frente al Congreso para pedir su libertad. “Nosotros no buscamos un indulto. Milagro no necesita el perdón de nadie, necesita que se aplique la ley”, afirmó el letrado en diálogo con Nacional Rosario y aseguró que “hay condiciones legales” para intervenir la provincia de Jujuy.

DESCARGAR

El abogado afirmó en el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.) que la que atraviesa la líder de la agrupación Tupac Amaru “es una situación totalmente irregular y no hay justificación posible, sino una clara persecución”, ya que “si uno ahonda en su causa, verá que no hay nada, pero se instaló que es culpable”. Y concluyó: “En Jujuy, los jueces no están aplicando las leyes. Hay condiciones legales para intervenir la provincia”.