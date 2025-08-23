Sandra Mihanovich celebró 400 programas de “Soy Nacional” con un homenaje a María Elena Walsh

Una docena de artistas acompañaron a Sandra en el festejo por los 400 programas a través de un tributo a María Elena Walsh, a quien consideró “una persona fundacional, un pilar fundamental de nuestra cultura” sin la cual “no seríamos quienes somos”.

Jairo, Marilina Ross, Hilda Lizarazu, Julia Zenko, Juan Carlos Baglietto, Lula Bertoldi, Duratierra, Diego Topa, Mía Folino y Emme conversaron y, fundamentalmente, cantaron sobre el mullido colchón sonoro gestado por los teclados de Lito Vitale.

Sobre el escenario del Auditorio de Radio Nacional, dominado por unos globos plateados formando el número 400 y conformando lo que la líder del grupo rockero Eruca Sativa definió como “un semicírculo de amor a la música”, la emoción y la gratitud dominaron el registro del especial que se emitió en triplex para todo el país a través de AM 870, Nacional Rock (FM 93.7) y La Folklórica (FM 98.7).

El emotivo encuentro, que Sandra presentó como una “una celebración compartida porque la vida es compartir”, contó con la locución de Carla Ruiz y la presencia de un público selecto y efusivo que se sumó a saludar los más de nueve años que el programa lleva al aire y por el que pasaron 259 personalidades invitadas.

También, estuvo presente con certeros apuntes Graciela García Romero, presidenta de la Fundación Walsh Facio que justamente conserva y promueve la obra literaria y musical de María Elena.

El director ejecutivo de Radio Nacional, Fernando Subirats entregó una plaqueta a la cantante y no faltó la torta de cumpleaños con las velitas alusivas a las emisiones alcanzadas y su deseo de que “mi país sea feliz”.

“María Elena supo tener esa mirada inteligente e irónica para vernos desde adentro y desde afuera”, insistió Mihanovich en otro aporte sobre la poeta, compositora, cantante, novelista, dramaturga, escritora, guionista y narradora que el 1 de febrero pasado hubiera cumplido 95 años.

Walsh fue una autora prolífica que abrió nuevas percepciones en el cancionero y la literatura para las infancias pero, además, desplegó una valiosa obra musical, poética y ensayística para el público adulto de la que Sandra subrayó en un par de oportunidades el libro “El Feminismo” que, dijo, “tenemos que tenerlo siempre en la mesita de luz”.

La imponente y diversa paleta musical generada por María Elena y capaz de derramar sus encantos sin distinción de edades, fue visitada por el magnífico elenco reunido por “Soy Nacional” que comenzó con Jairo entonando “El valle y el volcán” (con música de su autoría) y en esa primera hora de encuentro y espectáculo sumó a Hilda Lizarazu (“Los ejecutivos”), Juan Carlos Baglietto (“Serenata para la tierra de uno”), Mía Folino (“Canción para bañar la luna”), Marilina Ross (“Chacarera de los gatos”), a la propia Sandra asumiendo “Para los demás” y un primer broche grupal con “El twist del Mono Liso”.

El segundo tramo de la reunión fue inaugurado por Diego Topa con "El brujito de Gulubú" y hubo notables interpretaciones de Micaela Vita (en "Canción del jardinero") y Lula Bertoldi (para "Réquiem de madre") que llevaron a que la anfitriona preguntara “¿Cuál es la canción más linda de María Elena?” e inmediatamente se respondiera: “Es imposible porque todas son absolutamente increíbles”.

La propia Sandra se encargó de visitar “Sin señal de adiós” y el homenaje se potenció con Emme ("Duermo en el aljibe") y Julia Zenko (“Como la cigarra”), antes de una nueva intervención colectiva en torno a “Manuelita” que cerró una impactante conmemoración.