Miguel Zavaleta visitó el estudio de Radio Nacional y compartió su música con los oyentes

El músico, cantante, compositor e integrante histórico de Suéter, Miguel Zavaleta, visitó el estudio de Radio Nacional y se refirió a algunos momentos de su trayectoria, en el marco de la celebración por los 40 años del emblemático disco 20 caras bonitas.

En Ramos generales, anticipó que el próximo 12 de septiembre a las 21, la banda llegará a The Roxy, en el barrio porteño de Palermo, para repasar las canciones que marcaron generaciones con todo el repertorio renovado. Además, compartió con los oyente algunas de sus canciones.

"Me gusta cantar siempre cualquier estilo, lo importante es que sea real. A los cuatro años yo ya hacía mi show en casa, hasta que a los 18 años decidí que quería ser músico. La noche que decidí ser músico volé, y a los seis años empezaron a salir las canciones", expresó.

Tras una primera conmemoración del aniversario en Café Berlín, la convocatoria del público los motivó a ampliar la celebración al icónico local palermense, donde buscan revivir la energía y emoción que generó aquel disco hoy considerado un hito del pop-rock argentino.

Suéter, banda formada en 1981 y liderada por Zavaleta desde sus inicios, publicó 20 caras bonitas en 1985 bajo la producción de Charly García, un álbum sofisticado que marcó su salto estilístico y artístico. El disco incluyó hits como “Vía México”, con su pegadiza música bailable y letra crítica social, y “Él anda diciendo”, mezcla de new wave y reggae que evidenció la calidad compositiva de Zavaleta.