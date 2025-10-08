Miguel Vilca presenta su primer disco solista

El compositor y charanguista Miguel Vilca visitó el estudio de Nacional Folklórica y charló con Carla Ruiz sobre su primer disco solista, Alegrito ha'i ser, que presentará el 9 de octubre a las 19 h en la sala Borges de la APOC (Bartolomé Mitre 1563, CABA), con entrada libre y gratuita.

Nacido en Jujuy, Vilca estudió en la Universidad Nacional de Folklore y se formó también en Bolivia, donde profundizó su vínculo con el charango.

En el concierto lo acompañarán Manuel Estrada y Agustín Galván (guitarras), el acordeonista Enzo De Martini y el lutier Sebastián Raimundo Arias, autor del instrumento que utilizó para el disco.

“El instrumento tiene su propia voz; nosotros solo somos un canal para que la música fluya”, expresó el músico.