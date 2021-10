Miguel Rep: "El humor, en mi caso, sirve para humanizar el dolor"

En Alegre Distopía, Lucas Bertone y Nelson Coronel entrevistaron al artista gráfico y dibujante, Miguel Rep, quien repasó su trayectoria, reflexionó sobre diversos temas y también adelantó que en 15 días saldrá a la venta su último libro: "Diego, nacido para molestar", sobre la vida de Maradona.

"Por cuestiones generacionales y cuestiones de sensibilidad siempre trabajo sobre lo que duele, no porque me guste que me duelan las cosas sino porque veo que el dolor tiene buena prensa y es algo muy solemne. Y el humor sirve para bajar del pedestal a lo solemne", reflexionó.

