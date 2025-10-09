"Miguel era una persona íntegra y dignificaba la profesión"

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente no solo en el entorno de Boca Juniors, sino en todo el ámbito deportivo del fútbol argentino. El entrenador murió a los 69 años tras una prolongada lucha contra una grave enfermedad y muchos referentes lo recuerdan públicamente.

Uno de ellos es Claudio Gugnali, con quien el exentrenador de Boca compartió plantel en Estudiantes cuando fue futbolista. En diálogo con el equipo de Creer o reventar, recordó a Russo y expresó: "Miguel era una persona íntegra, un tipo muy educado, muy bien formado. Dignificaba esta profesión en la que hay tantos perfiles y creo que Miguel era el más completo. Fue uno de los mejores discípulos de Carlos Bilardo".

Además, señaló que "como jugador Miguel era el equilibrio justo, era el que ponía orden" y manifestó que "era una especie de técnico dentro de la cancha".