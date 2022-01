Miguel Di Serio, coleccionista y restaurador de "Lo de Ñaupa"

Oscar “Cholo Gómez Castañón, en Pan casero entrevistó a Miguel Di Serio, propietario de Lo de Ñaupa, una tienda de antigüedades sorprendente enclavada en el Avenida de los Incas al 5019, entre los meandros urbanos de Parque Chas.

La tienda cuenta con más de diez mil objetos que permiten reconstruir la vida cotidiana de los argentinos del siglo XX, visitarla se convierte en un emotivo viaje al pasado.

Una repisa con sifones dialoga con las pelelas, que han comprado para usar como ensaladeras, que se sostienen del cielorraso, a metros de una buena colección de portafolios escolares, esos que, de color marrón furioso y con un par de bolsillos en el frente, utilizaron generaciones enteras de argentinos para ir a la escuela pública.

“Hace poco vendí dos faroles de carruajes que funcionaban a vela. Tampoco me quedan las cajas registradoras del siglo pasado, se las llevaron todas”

“Los mejores proveedores son los recicladores y los cartoneros que van levantando cosas de la calle. Me proporcionan mucho material, pueden encontrar las cosas más insólitas tiradas en las calles. Una vez, uno me trajo un jarrón precioso, que no dudé en comprarle. Al lavarlo me di cuenta que era un vidrio firmado. Al tiempo, conseguí venderlo en un remate en mil ochocientos dólares. Cuando volvió aquel hombre, le di cuatrocientos dólares, a modo de recompensa, ya que no tenía idea lo que me había traído”

“No quiero guardarme nada, el tema es seguir transfiriendo la historia, no se puede ser egoísta y quedarse con la historia en las manos. El que llega quiere conocer el significado de lo que va a comprar, es ahí cuando uno va transmitiendo la historia, con la idea que eso llegue a los más jóvenes”, concluye.

