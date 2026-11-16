Miguel Cantilo presenta La historia de Mushkil Gusha en medio de su gira nacional

Leyenda viva de la canción y el rock nacional argentino, Miguel Cantilo celebra más de cincuenta años de trayectoria desde el nacimiento de aquel histórico dúo llamado Pedro y Pablo.

A lo largo de cinco décadas, este poeta y compositor ha forjado un cancionero fundamental que trasciende generaciones, dando vida a himnos eternos de nuestra música popular como La marcha de la bronca y Catalina Bahía .

En diálogo con100% Nora, aseguró que “la música sirve como espejo para mirarse, para mirar al otro. Todos tenemos un amigo interno con el que reflexionamos”.

Cantilo, además, agregó que “siempre intenté ser un puente con el otro. Mi arte buscó ser una antena que conectara con una frecuencia positiva”.

Recién cumplidos sus 77 años, el músico demuestra una vitalidad creativa inagotable mientras recorre Buenos Aires y el interior del país en una extensa gira.

En estas presentaciones comparte en vivo su más reciente obra, La historia de Mushkil Gusha , una cautivadora adaptación musical y poética de un relato tradicional que contó con invitados de lujo como Juan Carlos Baglietto y Kevin Johansen.