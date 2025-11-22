Miguel Cantilo adelantó en Soy Nacional su nuevo álbum "Amigo"

Vocalista, guitarrista, compositor y autor de canciones, con más de 36 discos, cuenta con más de 50 años de trayectoria en el rock argentino.

De visita en Soy Nacional, Miguel Cantilo le regaló a Sandra su álbum más reciente “Amigo” que presentará en el Teatro Picadilly el 8 de diciembre, a las 20hs, junto a su banda y con músicos invitados.

“Es un disco hecho con dos de mis hijos. Lo que hice fue componer las canciones, cantarlas con la guitarra, grabarlas y ellos lo procesaron y lo transformaron en lo que suena en el disco que es polifacético musicalmente”.

En esta oportunidad, Cantilo además nos dejó canciones en vivo y una exquisita versión de uno de sus clásicos junto a Sandra.

También, en esta emisión de Soy Nacional, nos visitó Christian Herrera, conocido como El Cantor del Monte, Consagración Jesús María 2024 y Consagración Cosquín 2025.

Nacido en Coronel Juan Solá (Morillo), en el corazón del Chaco Salteño, se convirtió en un referente cultural y social del norte argentino.

Trajo al piso de Radio Nacional su chamamé y convirtió el estudio en una fiesta, en la previa a su presentación en el Gran Rex.

Al respecto, admitió la ansiedad que genera ese concierto y lo definió como un “hermoso desafío porque venimos trabajando hace mucho tiempo y hemos logrado una conexión hermosa con la gente”.