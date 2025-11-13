Miguel Boggiano: “Nadie habla en Argentina de que el tipo de cambio está atrasado”

El asesor económico del Gobierno se refirió a la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina.

“Hubo volatilidad en las últimas semanas con la gran incertidumbre electoral, que la banda por ahí colabora en alimentarla”, señaló en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’ de Radio Nacional.

“El ministro destacó el volumen que se opera por día en dólares, en un mercado poco líquido, por eso lo que más se necesita es estabilidad en el tipo de cambio”, consideró.

“Es importante ver qué volumen se negocia”, amplió; al tiempo que estimó que “si el dólar de hoy se compara con dólares de la convertibilidad, equivaldría a 700 pesos”.

Para Boggiano, “en abril cuando se liberó el cepo, el dólar estaba en 1000 pesos y en un momento trepó a 1500, por lo que se vio que no hubo traslado a precios”.

“Estamos teniendo récord de exportaciones en cantidades, y eso es bueno más allá de los precios que puedas tener. Por eso –el ministro- dice que ‘no vengan otra vez con que estamos atrasados’. Porque las exportaciones son una prueba contundente”, remarcó.

Por último, expresó: “Vamos a necesitar más apertura económica, y después de los resultados electorales eso va a pasar”.