Miguel Ángel Federik: “Uno escribe siempre el mismo poema”

El poeta Miguel Ángel Federik nació en Villaguay, Entre Ríos, en 1951. La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos publicó Geografía de la fábula, el libro que reúne el conjunto de la poesía de Federik, desde el reciente poemario Elegía con caballos hasta su primer libro, pasando por vastos interregnos inéditos.

“Y si mañana vuelvo a escribir otro poema es seguramente para corregir a los anteriores que no llegaron a quitarme toda la sed, a colmarme, a decirme ‘este poema está bien escrito’. La única posibilidad que tenemos es después de cerrado el poema aquel, la única forma de corregirlo es mañana volver a escribir otro mejor”, dijo Federik, quien en la semblanza biográfica que incluye en Geografía de la fábula escribió: “Tuve una Lettera 22 y soy un hombre común que vive entre gatos, pájaros y libros”. En comunicación con Radio Nacional, Federik habló sobre su obra y compartió sus recuerdos de los momentos compartidos junto a sus maestros Juan L. Ortiz, Francisco Madariaga y Arnaldo Calveyra, entre otros.

“Somos buscados por el poema. Un poema como Niña del desierto lo escribí una vez y no lo he podido volver a escribir. Cuando el poema viene, llega y se instala sobre nosotros, nos construye y nos constituye de tal modo que si lo queremos reproducir es imposible. Hay algo que viene de otro lado. Se hace presente en un momento y ya no somos nosotros mismos. Es la lengua la que modestamente habla entre nosotros, entre colinas y ecos de provincia”, dijo Miguel Ángel Federik en la radio pública.

