Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza protagonizan "Argenmatch"

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti vuelven a hacer estallar el escenario juntos para protagonizar "ARGENMATCH (Amor Argento)", una comedia arrolladora, filosa y absolutamente desopilante, acompañados por un gran elenco integrado por Belén Francese, Larry de Clay, Tamara Bella y Nancy Meijide. Bajo la dirección de Martin Mariani.

En diálogo con Nora Briozzo en 100% Nora, el cómico habló de la obra que debuta el 20 de agosto en el Teatro Multiescena, los jueves a sábados desde las 20 y domingos 19.30 hs.

"La obra es un ida y vuelta muy entretenido que gira en torno a un hombre que ingresa en estas aplicaciones de citas e involucra a mucha gente".

Cherutti además contó algunas anécdotas de su histria, su carrera, sus imitaciones y los proyectos por venir.