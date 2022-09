Miguel Álvarez, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), en contacto con Radio Nacional fue consultado sobre la falta de turnos médicos en Esquel, a lo que respondió que "Hay una gran demanda, tal vez todos hemos aprendido a no ocultar las dolencias, no dejarlas pasar, a no recurrir al remedio casero, y vamos al médico". También habló del centro recreativo en Alto Río Percy.

DESCARGAR