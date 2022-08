Migración: "Quien atraviesa México atraviesa un país en guerra"

La situación migratoria en México y en Centroamérica está cambiando, con un incremento de personas llegando a la región en su camino hacia Estados Unidos. Bajo el mismo sol dialogó con Amarela Varela, Profesora e Investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien expresó:

"Quien atraviesa México atraviesa un país en guerra. Esa guerra no distingue nacionalidad. Es una situación que no es nueva, y tampoco es exclusiva del gobierno de López Obrador que no ha hecho más que profundizar lo que los migrantes llaman la frontera vertical".

Amarela es además aprendiz de feminista que apuesta por co-producir crónicas sobre luchas migrantes (y prácticas de muerte en su contra) narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento. Colabora con diferentes grupos de investigación acción en torno a la migración y los feminismos prietos.

Escuchá la nota completa:

