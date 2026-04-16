Miglioranza: "Disfruté mucho haciendo Las Dos Carátulas en Radio Nacional"

Daniel Miglioranza es actor, director, profesor integral de teatro; actualmente es parte del elenco de la obra “Desde el Jardín” que tiene como protagonista a Guillermo Francella. En diálogo con 100% Nora, repasó su carrera profesional y su paso por Radio Nacional: "el radioteatro es maravilloso. A mí me encantó hacerlo. Disfruté mucho haciendo Las Dos Carátulas en esta radio".

Nació el 19 de febrero de 1952. Oriundo de Carlos Keen, en la provincia de Buenos Aires. Estudió cuatro años en la Facultad de Derecho hasta su elección por la carrera de actor. En 1975, Alfredo Alcón lo convocó para actuar en la obra Panorama desde el puente, de Arthur Miller, dirigida por Carlos Gandolfo.

"En más de cincuenta años de carrera hice de todo y trabajé con todos: Shakespeare, sainete criollo y Alfredo Alcón en teatro. Palito Ortega y Enrique Carreras, en cine. Y El Rafa , Los Benvenuto , Matrimonios y algo más y El elegido, en televisión, sólo por recordar algunos trabajos".