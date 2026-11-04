Miércoles de contrastes térmicos: 31 grados en el norte y 1 grado de mínima en el sur

El miércoles 4 de noviembre se presenta con cielo cubierto o mayormente nublado en varias provincias, mientras que otras zonas tendrán condiciones parcialmente nubladas o despejadas. Las temperaturas máximas más elevadas se esperan en Formosa y Santiago del Estero, donde alcanzarán los 31 grados. En el extremo sur, en cambio, el ambiente será más fresco, con una máxima de 8 grados en Tierra del Fuego.

En el centro del país, Buenos Aires tendrá cielo cubierto, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25. Córdoba y La Pampa estarán parcialmente o mayormente nubladas, con máximas de 26 y 24 grados, respectivamente. Entre Ríos y Santa Fe también tendrán nubosidad, y llegarán a los 27 grados.

En el norte, el calor será más marcado. Chaco, Corrientes y Misiones registran temperaturas actuales cercanas a los 26 y 28 grados, con máximas previstas de entre 27 y 28. Formosa y Santiago del Estero alcanzarán los 31 grados. En algunas provincias se reportan fenómenos asociados a la actividad eléctrica: Chaco presenta tormenta sin precipitación, mientras que Corrientes, Formosa y Santiago del Estero registran relámpagos sin truenos.

En Cuyo y el noroeste, las condiciones serán variables. Mendoza tendrá cielo ligeramente nublado y una máxima de 22 grados, mientras que San Juan llegará a 26. Catamarca y La Rioja estarán cubiertas o mayormente nubladas, con máximas de 25 y 27 grados. Jujuy y Salta tendrán cielo ligeramente nublado o despejado, con temperaturas máximas de 26 y 25 grados, respectivamente. Tucumán, por su parte, se presenta cubierto con humo y una máxima de 24 grados.

En la Patagonia, el cielo estará parcialmente nublado en Chubut y Neuquén, mientras que Río Negro permanecerá cubierto y Santa Cruz mayormente nublado. Las máximas rondarán entre los 12 y 24 grados. Tierra del Fuego tendrá la jornada más fría del país, con una mínima de 1 grado y una máxima de 8.