"Mientras sea presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

El mandatario participó en Buenos Aires de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Javier Milei consideró que en un momento en el que en el mundo se observa un "creciente antisemitismo", "la memoria se vuelve un tesoro incalculable".

Pidió "no repetir errores del pasado", y mantener el estado de vigilancia para que no vuelvan a ocurrir atentados como los registrados recientemente en Australia e Israel.

"Basta con echarle un vistazo a la realidad para darse cuenta de que esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza", sostuvo el jefe de Estado.

Agregó que “esos viejos fantasmas” actúan "esta vez, en malvada comunión, con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita”.

"Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común contra el estado y el pueblo de Israel atribuyéndose responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad y que mata sin piedad a víctimas inocentes", subrayó.

Milei declaró que "la opinión pública mundial, influenciada por estos grupos de odio, le da la espalda al antisemitismo creciente llegando inlcuso a justificarlo".

"Como Presidente -aseguró- he aprovechado a denunciarlo".

Para el mandatario, "el mundo parece hacer oídos sordos" pero destacó "el aporte fundamental de Donald Trump" que -recalcó- propició la formación de una organización que garantice la paz a nivel global".

Milei pidió mantenerse unido contra el crimen organizado y "frente a las fuerzas de la tiranía que espera que Occidente se distraiga para tomarlo por sorpresa".

"La memoria se vuelve un tesoro incalculable"

"Eso -dijo- ha ocurrido con Occidente. Hemos sido complacientes con nosotros mientras que bajo nuestras narices se gestaba un monstruo de odio y resentimiento alimentado por las organizaciones capturadas por ideólogos izquierdistas".

“Hoy enfrentamos las consecuencias de nuestra propia negligencia. Actos como este son cada día más cruciales", expresó, y advirtió que "de lo contrario seguiremos pagando con vidas humanas".