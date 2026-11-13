Microsoft tuvo una caída mundial que afecta a empresas, gobiernos y millones de usuarios

La interrupción, que comenzó el jueves, alcanzó a distintas herramientas de Microsoft 365, entre ellas SharePoint, Copilot, OneDrive y Defender XDR. Usuarios de distintas regiones reportan problemas para acceder a sus cuentas y servicios, mientras la empresa trabaja en una solución. El especialista en Ciberseguridad y cofundador de de Faraday Francisco Müller Amato, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, explicó qué ocurrió a nivel teconlógico para que sucedieran estas fallas.

"La nube no es algo mágico, son computadoras de otros que fallan. Con los cambios rápidos que se dan hoy y los cambios de paradigmas, al mismo tiempo, hacen que pueda caer la infraestructura completa y estás horas sin acceso", mencionó.

"En 2026 liberó y corrigió casi 5100 vulnerabilidades. Hay equipos que se dedican a encontrar eso. En los parches que se aplicaron, hubo alguna macana e hizo que se cayera todo el sistema", explicó.

"La información no se va a perder, lo que el usuario pierde es el acceso a sus correos, fotos o a poder usar los sistemas", agregó.